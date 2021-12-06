Комплексы по переработке отходов построят на площадке Белоярской АЭС к 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Белоярская АЭС в Свердловской области построит комплексы по переработке радиоактивных отходов и запустит их в 2024 году. На них планируется перерабатывать до безопасного состояния отходы с первых двух энергоблоков станции, которые затем будут вывозить, сообщили ТАСС в пресс-службе АЭС.

"В связи с тем, что на Белоярской АЭС идет подготовка к выводу из эксплуатации остановленных 1-го и 2-го энергоблоков, решается вопрос о вывозе с промплощадки всего отработавшего топлива и радиоактивных отходов, а также демонтаже оборудования и зданий. Для этого в 2024 году будут введены в эксплуатацию комплексы по переработке радиоактивных отходов, которые как раз будут заниматься приведением отходов в безопасное состояние для последующей транспортировки в места изоляции за пределами Белоярской АЭС. Здесь они храниться не будут", - сказали в пресс-службе.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.