Бюджет Ульяновской области на 2022 год принят с дефицитом в 5 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Ульяновской области на заседании в понедельник приняли бюджет региона на 2022 год во втором окончательном чтении с дефицитом в 5 млрд рублей. Главный финансовый документ имеет социальную направленность, на эти цели будет направлено почти 70% расходов.

"Решение принято", - сказал на заседании председатель Законодательного собрания региона Валерий Малышев.

Доходы региональной казны в будущем году составят 72,9 млрд рублей, из них 18 млрд рублей - финансовая помощь из федерального бюджета. Расходная часть достигнет 77,9 млрд рублей, дефицит предусмотрен в объеме 5 млрд рублей.

Как сообщила журналистам и. о. министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова, бюджет имеет социальную направленность. "Приоритетом бюджета является социальная политика. Удельный вес этих расходов на 2022 год составляет 69,2%, или почти 54 млрд рублей. Еще одно важное направление - "детский бюджет", нацеленный на поддержку семьи и детей. Он составит более 24 млрд рублей", - сказала она.

Губернатор региона Алексей Русских во время выступления на заседании с бюджетным посланием заявил, что главный финансовый документ направлен на обеспечение социальных гарантий и финансового оздоровления. "Общими усилиями в очень непростых условиях нам удалось сформировать приемлемый, хотя и во многом компромиссный бюджет, который, я считаю, позволит нам решать текущие и долгосрочные задачи. Прежде всего, это повышение благосостояния жителей и социально-экономическое развитие Ульяновской области. Приоритетные задачи, на решение которых направлена областная бюджетная политика, состоят из возвращения социального оптимизма в жизнь ульяновцев, финансового оздоровления бюджета, снижения долговой нагрузки, обеспечения социально-экономического развития, проведения эффективной политики управления региональным имуществом, совершенствования межбюджетных отношений", - сказал он.

В 2022 году в Ульяновской области будет реализовано 20 государственных программ на общую сумму 76 млрд рублей. В полном объеме заложены средства на национальные проекты - 12,7 млрд рублей. Более 24 млрд рублей выделено на поддержку семьи и детства.