Липецкая область привлекла более 110 млрд рублей инвестиций за девять месяцев 2021 года

ЛИПЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Липецкой области за девять месяцев 2021 года составил 111,1 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Объем инвестиций в Липецкую область за девять месяцев 2021 года составил 111,1 млрд рублей. Организациями без субъектов малого предпринимательства за отчетный период было инвестировано 74,3 млрд рублей, или 106,4% к уровню января - сентября 2020 года", - пояснил Артамонов.

Он уточнил, что основной объем инвестиций приходился на покупку транспортных средств, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря - 64,3%. На строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель было использовано 29,7% капитальных вложений, на объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции - 3,3%, на жилищное строительство - 2,7%.

"Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата", - добавил Артамонов. Он подчеркнул, что власти региона "нацелены на развитие и стремятся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций".