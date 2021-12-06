В Сербии запустили первую национальную платформу для искусственного интеллекта

БЕЛГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич присутствовал на церемонии запуска первой национальной платформы для искусственного интеллекта в государственном информационном центре в Крагуевце. Трансляция церемонии открытия велась в понедельник в прямом эфире телеканал Pink.

"Мы заплатили €55 млн за строительство дата-центра в Крагуеваце. Этот центр в пять раз больше дата-центра в Белграде, ничего подобного больше нет ни у кого в регионе. Крагуевац постоянно развивается, а теперь, благодаря этой технологии, становится одним из центров притяжения для всей центральной части Сербии", - заявил Вучич.

Платформа представляет собой суперкомпьютер последнего поколения высокой производительности, который может обрабатывать огромное количество информации за короткое время. Как отмечают специалисты, благодаря этой платформе, Сербия делает новый шаг в процессе цифровизациии. Эта технология обеспечивает инструмент для быстрого развития исследовательского и инновационного сообщества. Дата-центр расположен на площади 14 тыс. кв. м, объект был построен менее чем за год.

На церемонии также присутствовали премьер-министр Сербии Ана Брнабич, посол США в Белграде Энтони Годфри, а также директор канцелярии ИТ и eUpravu Михайло Йованович, который подписал договор об использовании первой национальной платформы для искусственного интеллекта с техническими факультетами и всеми научно-технологическими парками, а также с тремя институтами.