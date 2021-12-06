Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на январские поставки нефти в Азию и США

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на все сорта своей нефти для клиентов на азиатском и американском рынках на январь, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для азиатских стран на 60 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит $3,3 за баррель, что является наивысшим показателем с февраля 2020 года. В то же время цена на сорт Arab Light для США в январе поднимется на 40-60 центов.

Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на $0,3-0,8 за баррель.

Саудовская компания понизила цены на январские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на $0,2-1,5 за баррель. Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно ICE Brent, снизились на $0,3-1,4, уточнило агентство.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.