Эксперт: реформа лицензирования должна включать упрощение требований для бизнеса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Проводимая в России реформа лицензионно-разрешительной деятельности должна включать не только перевод процедур оформления документов в онлайн, но и изменение самих требований. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС общественный омбудсмен по сертификации, лицензированию и техническому регулированию Дмитрий Петров.

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко ранее заявлял, что реформа лицензионно-разрешительной деятельности переходит ко второму этапу: до конца года к электронному взаимодействию с бизнесом будут подключены 18 федеральных органов власти с 41 видом лицензий. Это более 600 тыс. лицензий, что составляет более 90% общего количества действующих в данный момент лицензий. Во время первого этапа реформы, который начался 30 июля, на онлайн-взаимодействие с бизнесом в сфере лицензирования перешли МЧС, Росздравнадзор и Росаккредитация.

"Сама по себе возможность подачи заявок онлайн, конечно, экономит для бизнеса время и усилия, но всех проблем не решает. К примеру, в отношениях с Росздравнадзором нам хотелось бы большей конкретики в применении тех или иных стандартов при регистрации медицинских изделий. Росаккредитация, выполняя постановление правительства, продолжает предъявлять избыточные и необоснованные, на наш взгляд, требования при включении органов по сертификации и испытательных лабораторий в национальную часть реестра таких организаций. Важно не только переводить процедуры в онлайн, но и менять содержание самих требований: они должны быть обоснованными и однозначно понимаемыми как регуляторами, так и бизнесом", - сказал Петров.

По его словам, комплексные оценки успешности реформы "высказывать пока рано". "Первый этап охватил всего три ведомства, и заявки в онлайн-формате с августа подавали только те компании, которые это делали в первый раз, или у которых лицензия закончилась в августе-ноябре. Таких очень мало", - заметил омбудсмен.