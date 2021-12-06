Путин в начале 2022 года проведет встречу с итальянским бизнесом

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в начале следующего года проведет встречу с итальянским бизнесом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании российско-итальянского комитета предпринимателей.

"Не могу не отметить предстоящие в 2022 году события, которые должны сделать нас еще ближе и, в частности, по нашим экономическим направлениям, экономической повестке. Первое - это очередная встреча президента России с итальянским бизнесом, которая запланирована на начало следующего года. Я убежден, что после нее мы получим дополнительный импульс - это уже традиционно - к развитию кооперации", - сказал министр.

Ранее посол РФ в Италии Сергей Разов сообщал, что Путин, как предполагается, проведет встречу в формате видеоконференции с представителями итальянского бизнеса.

Мантуров в Риме также проведет совместно с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заседание российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. По его словам, товарооборот между Россией и Италией вновь начал расти после достижения в 2013 году уровня в €40 млрд и последующего снижения. За 9 месяцев 2021 года он вырос на 43%, до €17 млрд.