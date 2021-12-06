Медианная стоимость 1 кв. м готового жилья в октябре в России выросла на 19%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Медианная стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в России выросла в октябре 2021 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка в понедельник.

"В октябре 2021 года медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составила 65 тыс. рублей. Для сравнения - в октябре 2020 года она была чуть меньше 55 тыс. рублей, что на 19% ниже показателя текущего года", - говорится в сообщении.

В Москве этот показатель вырос на 24,5%. В октябре 2020 года медианная стоимость 1 кв. м готового жилья в столице составляла 190 тыс. рублей, в октябре 2021 года - 237 тыс. рублей. В то же время в некоторых регионах есть предпосылки снижения цен на вторичном рынке, что связано с низким качеством предложения.

Также аналитики Сбербанка фиксируют сокращение ценового разрыва между новостройками и вторичкой. Эта тенденция поддерживается стабильным спросом на готовое жилье.