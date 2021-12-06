Котяков призвал усилить ответственность работодателей за препятствие контролю зарплат

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Необходимо усилить ответственность работодателей за препятствие общественному контролю со стороны профсоюзов за выполнением условий отраслевого соглашения по оплате труда, считает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Соответствующий вопрос обсуждался на встрече министра с фракцией "Единая Россия".

"Поднимался вопрос усиления ответственности работодателей за препятствие общественному контролю, который реализуют профсоюзные организации. Все это в совокупности дает нам определенный план совместной работы на ближайшее время, и я уверен, что здесь работу проведем в кратчайшие сроки", - сообщил в понедельник министр журналистам, комментируя итоги встречи.

Кроме того, в субботу министр провел рабочую встречу с главой профсоюза угольной промышленности Иваном Мохначуком по вопросу регулирования зарплат шахтеров. Он отмечал, что решения по изменению отраслевого соглашения в угольной промышленности в части корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную части зарплаты будут выработаны с привлечением представителей профсоюзов и угледобывающих предприятий в течение декабря.

"Конечно, затронули вопросы оплаты труда - как бюджетного сектора, где правительство в ближайшее время будет внедрять отраслевые системы оплаты труда, так и вопросы оплаты труда в угольной промышленности", - добавил министр.

По его словам, на совещании также затронули вопросы контроля за реализацией этого соглашения в перспективе. "И здесь важно, что мы нашли общее понимание, что есть необходимость наделения государственным контролем за Рострудом, с тем чтобы при проверках на предприятиях проверять условия коллективного договора и условия отраслевого соглашения", - заключил он.