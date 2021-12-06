Премьер Индии отметил "конкретное сотрудничество" Дальнего Востока и индийских штатов

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Межрегиональное сотрудничество РФ и Индии, начатое на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, реализуется в конкретное взаимодействие между Дальним Востоком и штатами Индии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию которого вел индийский телеканал NDTV.

"Мы были в регулярном контакте по Афганистану и по ряду других вопросов. Наше межрегиональное партнерство, которое началось на Восточном экономическом форуме и нашем с Вами саммите во Владивостоке, сейчас превращается в конкретное сотрудничество между Дальним Востоком и штатами Индии", - сказал Моди.

По его словам, в экономической сфере принимаются долгосрочные решения для продвижения сотрудничества: "Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до $30 млрд к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до $50 млрд.

Для достижения этих целей мы должны ориентировать наши бизнес-сообщества", - подчеркнул индийский премьер.