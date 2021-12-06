Зеленский внес в Раду законопроект о накоплении средств на счетах рожденных в стране детей

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект "Об экономическом паспорте", согласно которому плата за использование недр будет накапливаться на счетах украинских детей. Об этом в понедельник свидетельствуют данные на сайте парламента.

Текст проекта закона отсутствует. Законопроект определен президентом как безотлагательный.

Зеленский 1 декабря в послании Верховной раде заявил, что до 10 декабря внесет на рассмотрение парламента законопроект "Об экономическом паспорте украинца". Он пояснил, что эти документы будут выдавать детям, рожденным на Украине. На связанном с ним счете будут накапливаться средства от рентных платежей за использование недр. По словам Зеленского, "по достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья".

Депутат Рады от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пояснял, что данная программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений. Они будут пополняться каждый месяц, а после достижения 18 лет украинцы смогут использовать эти деньги. По его словам, "по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около $10 тыс. в эквиваленте". Гетманцев не исключил, что экономический паспорт откроют детям, рожденным с 2019 года - год начала президентства Зеленского. Таким образом, первые обладатели эквивалента в $10 тыс. по данной программе появятся в 2037 году.