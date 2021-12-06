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В МИД ФРГ назвали неприемлемыми предложения Ирана на переговорах по ядерной сделке

Представитель ведомства Андреа Зассе отметила, что Берлин по-прежнему привержен поиску дипломатического решения в данном вопросе, однако время на исходе

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Германии считают неприемлемыми предложения Ирана на переговорах в Вене по отмене санкций США и возврату к ядерной сделке образца 2015 года. Об этом в понедельник на брифинге в Берлине заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"Мы рассмотрели предложения внимательно и тщательно и пришли к выводу, что Иран нарушил почти все компромиссы, достигнутые ранее за несколько месяцев напряженных переговоров", - отметила Зассе. При этом она добавила, что подобные требования "не являются основанием для успешного завершения переговоров". "Мы рассчитываем, что иранская делегация после консультаций в Тегеране вернется в Вену с реалистичными предложениями", - заключила представитель внешнеполитического ведомства Германии, заверив, что Берлин по-прежнему привержен поиску дипломатического решения в данном вопросе, однако время на исходе.

5 декабря заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах в Вене, сообщил, что Тегеран не отступит от своих требований по восстановлению соглашения образца 2015 года и отмене американских санкций. По словам дипломата, "поскольку США были первыми, кто вышел из соглашения в 2018 году, то сначала они должны сделать первый шаг". 2 декабря Багери заявил, что Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по ядерной программе.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД) был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. В 2018 году занимавший должность президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.

Седьмой раунд этих переговоров стартовал 29 ноября и завершился 3 декабря в австрийской столице. Европейские участники вернутся в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. При этом, по данным иранских СМИ, стороны могут вновь сесть за стол переговоров уже на этой неделе.

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