Эксперт: фейковые домены сайтов российских СМИ создаются для атак на бизнес

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники создают фейковые домены сайтов, имитирующие российские СМИ, для распространения новостей, способных повлиять на котировки ценных бумаг. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко.

"В сети появились фейковые домены сайтов, которые имитируют популярные российские СМИ. В них появляются финансовые новости, которые при массовом распространении способны повлиять на котировки ценных бумаг. Вероятно, фейковые домены создают злоумышленники, которые хотят спровоцировать колебания котировок, чтобы использовать их для получения прибыли в моменте. Несмотря на то, что срок действия поддельных веб-ресурсов обычно составляет один день, после чего их блокируют, при массовой регистрации доменов и распространении таргетированной рекламы существует вероятность, что схема может стать успешной", - сообщил эксперт.

Заместитель гендиректора Infosecurity Игорь Сергиенко добавил, что такие страницы создаются через бот в Telegram, с использованием которого любой человек может создать свою фейковую новость. При этом сам по себе бот не является напрямую вредоносным, но он может использоваться для размещения фейковых новостей. "Нами были зафиксированы случаи, когда возможности бота использовались для попыток повлиять на репутацию компании, что может отразиться в том числе и на котировках ее акций", - отметил Сергиенко.

В свою очередь в Positive Technologies среди основных целей назвали нанесение ущерб репутации самого СМИ или сторонних компаний, для которых будет опубликована информация на поддельном сайте, а также нанесение финансового ущерба компании. Аналитик компании Яна Юракова предположила, что за созданием фейковых доменов российских СМИ стоит одна группа злоумышленников. "Подобные атаки могут быть как происками конкурентов, так и атаками преступных группировок, которые хотят внести свои коррективы в положение компаний. Изменение стоимости ценных бумаг в результате таких действий может быть одним из вариантов извлечения прибыли для преступников", - отметила она.

Старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова подчеркнула, что такие ресурсы могут создаваться рядовыми исполнителями, которым поступает заказ, с целью заработка. В то время как заказчиками могут быть другие люди, чья цель не только в том, чтобы заработать, но и в том, чтобы нанести репутационный ущерб.