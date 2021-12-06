СМИ: визит экспертов на "Фукусиму-1" отложили из-за въездных ограничений в Японию

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Визит рабочей группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС "Фукусима-1", который должен был состояться в середине декабря, отложен из-за ограничений на въезд в Японию. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Специалисты должны были провести инспекцию с целью проверить безопасность очищенной от радиации воды, которую планируется сбросить в океан. Однако японская сторона в настоящее время по причине распространения омикрон-штамма коронавируса не выдает новые визы. В связи с этим поездка перенесена на начало следующего года.

Правительство Японии в апреле разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Для слива воды в океан планируется построить специальный подводный туннель протяженностью 1 км.

Япония с 30 ноября отменила действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь полностью приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. При этом действует ограничение на въезд - не более 3,5 тыс. человек в день.