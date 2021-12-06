Минцифры предлагает исключить недобросовестное получение услуг через МФЦ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минцифры России опубликовало проект постановления правительства, в котором предложило исключить недобросовестное получение услуг через МФЦ. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства направлен на оптимизацию процессов предоставления услуг в электронной форме. В частности, органы и организации, предоставляющие услугу, будут в праве отказать в записи на прием через "Госуслуги", сайт ведомства или иные каналы в случае, если заявителем за определенный промежуток времени превышен лимит запросов на предоставление услуги", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

Таким образом, заявитель сможет занять только то количество слотов времени для записи на прием, которое установлено административным регламентом предоставления той или иной услуги, добавили в министерстве.

"Указанные изменения позволят исключить случаи недобросовестного использования механизма записи на прием в ведомства и передачи слотов времени лицам, ранее не записывавшимся на прием через портал госуслуг", - уточнили в Минцифры.

Если же лимит запросов был превышен случайно, можно будет подать запрос повторно, спустя время, определенное административным регламентом предоставления услуги.

В случае, если заявителю требуется повторно обратиться за услугой уже после получения результата предоставления предыдущей услуги, лимит запросов обновляется.