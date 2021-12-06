Почти 550 тыс. семей воспользовались мерами господдержки по ипотеке с начала года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Почти 550 тыс. семей воспользовались мерами государственной поддержки по ипотеке с начала 2021 года. Об этом сообщил в понедельник управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс на совещании в Совете Федерации "Вопросы определения единого оператора мероприятий государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан".

"Мы являемся операторами таких программ, как льготная ипотека, семейная ипотека, дальневосточная ипотека и меры по частичному погашению ипотечных кредитов для семей, где родился третий или последующий ребенок. Только в текущем году данными мерами поддержки воспользовались почти 550 тыс. семей, а всего за весь срок их реализации - более 1,135 млн [семей]", - сказал Ниденс.

Он также обратил внимание, что регионы реализуют более 300 льготных ипотечных программ. ДОМ.РФ планирует повысить доступность таких мер поддержки для граждан за счет их стандартизации. Уже подписаны соответствующие соглашения о сотрудничестве с Ростовской, Архангельской и Белгородской областями и ведется диалог еще с 15 регионами.

Институт развития ДОМ.РФ является оператором нескольких льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Например, льготной ипотеки на новостройки, по которой до 1 июля 2022 года россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 7% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 3 млн рублей для всех регионов.

Помимо этого, действует семейная ипотека для семей с одним и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, по ставке не более 6%. По этой программе у семей есть возможность рефинансировать ранее выданный кредит. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить субсидию до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита. Также молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе и участникам программы "Дальневосточный гектар" доступна ипотека по ставке не более 2% годовых.