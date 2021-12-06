Аэропорт Махачкалы увеличил пассажиропоток почти на 50% с начала года

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток в международном аэропорту Махачкалы в январе - ноябре текущего года увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

"Общий пассажиропоток с начала года составил 1 млн 863 тыс. человек, что на 47,1% превышает аналогичный показатель 2020 года (+34,3% в сравнении с 2019 годом)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с января по ноябрь 2021 года аэропорт обеспечил выполнение 14 989 взлетно-посадочных операций, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Кроме того, за 11 месяцев обработано 4 228 тонн грузов и почты. Данные показатели на 26,2% больше, чем за тот же период 2020 года (+20,8% в сравнении докризисным 2019 годом)", - добавили в пресс-службе аэропорта.

По сообщению махачкалинского аэропорта, самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Ростов-на-Дону и Краснодар.