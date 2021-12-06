Россия и Индия намерены сотрудничать в гражданском судостроении

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия намерены развивать сотрудничество в области гражданского судостроения и подготовки моряков. Об этом сообщил в понедельник индийский министр портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал после встречи с замглавы Минпромторга РФ Олегом Рязанцевым.

"Рад встрече с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации господином Олегом Рязанцевым в моем офисе в Нью-Дели. Мы рассмотрели новые направления сотрудничества и взаимодействия для дальнейшего развития двусторонних отношений", - написал министр на своей странице в Twitter.

"Обсудили участие России в гражданском судостроении и внутренних водных путях, а также интерес индийских компаний на Дальнем Востоке России к энергетике, транспорту и логистике. Также обсудили подготовку индийских моряков для работы в арктическом регионе", - сообщил министр.