Траулер "Норвежское море" вышел на промысловые испытания в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Второй российский крупнотоннажный траулер-процессор "Норвежское море" проекта КМТ01, построенный по программе инвестиционных квот, вышел на промысловые испытания в Петербурге в понедельник. Судно отправится в Баренцево море. На траулере торжественно подняли государственный флаг РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня траулер уходит на промысловые испытания в Баренцево море. Вместе с вами мы глобально обновляем, и модернизируем, и обновляем рыбопромысловый флот", - обратился к участникам церемонии в поздравительной телеграмме руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что в настоящее время по программе инвестиционных квот на российских верфях строится около 100 судов. Предусмотрено строительство еще 30 для Дальнего Востока.

Траулер "Норвежское море" построен на Выборгском судостроительном заводе для АО "Архангельский траловый флот" (входит в ГК "СЗРК"). Он предназначен для промысла донных рыб в Северном рыбохозяйственном бассейне. На судне длиной 86 м и шириной 17 м могут находиться до 49 членов экипажа. На судне имеется фабрика по переработке и заморозке продукции полного цикла, которая способна перерабатывать до 210 тонн рыбы в сутки.

Первым крупнотоннажным рыбопромысловым судном, построенным на российских верфях, стал траулер "Баренцево море" проекта КМТ01. В настоящее время он эксплуатируется в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Всего на Выборгской верфи по заказу АО "Архангельский траловый флот" будет построено четыре судна проекта КМТ01. Строительство ведется в рамках программы инвестиционных квот, предусматривающих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях.