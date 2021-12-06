АО "Роснано" с прибылью вышло из портфельной компании "Оптосенс"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. АО "Роснано" с прибылью вышло из проекта по созданию и производству уникальных инфракрасных сенсоров MIPEX для определения концентрации взрывоопасных газов (метана и других углеводородов), которые применяются на рынке промышленной безопасности. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Группы "Роснано".

Сделка совершена после достижения запланированных экономических показателей. Долю АО "Роснано" (49,8%) в ООО "Оптсенс" выкупили компании-разработчики технологии ООО "ЭМИ" и ООО "ИКО".

"Наш проект - это пример успешной и эффективной коммерциализации российских научных разработок, востребованных на мировом рынке. Благодаря приложенным на всех этапах развития проекта усилиям "Роснано" на выходе получило очень достойный финансовый результат - десятикратный возврат инвестиций", - приводит пресс-служба слова управляющего директора по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Владимира Коновалова.

Опытное производство "Оптосенс" было создано и запущено в Санкт-Петербурге в 2010 году на базе разработок в области полупроводниковых технологий командой ученых из ФТИ им. А. Ф. Иоффе. В следующем году на базе "Оптосенс" было организовано серийное производство сенсоров первого поколения MIPEX-02. В 2013 году проект достиг точки безубыточности, а в 2016 году компания выпустила новый продукт - единственный в мире сенсор для портативных газоанализаторов MIPEX-04.

"Стороны проекта сформировали условия для разработки нового конкурентоспособного продукта - уникального сенсора MIPEX для обнаружения взрывоопасных газов, который занял свою нишу на рынке обеспечения промышленной безопасности. Нам удалось создать ряд преимуществ сенсоров "Оптосенс", среди которых ключевое - сверхнизкое энергопотребление (в 50 раз меньше аналогов). И доля экспорта в портфеле продаж "Оптосенс", составляющая более 80%, доказывает высочайший уровень нашей продукции", - прокомментировал генеральный директор ООО "ЭМИ" Александр Литвак.

Уникальность сенсоров MIPEX

Ключевое отличие сенсоров MIPEX - использование полупроводниковых источников и приемников излучения в спектральном диапазоне 3-5 мкм, которые не имеют мировых аналогов.

Кроме того, применяемая здесь недисперсная инфракрасная технология (NDIR), основанная на избирательном поглощении газами инфракрасного излучения, является наиболее прогрессивной в сфере обнаружения взрывоопасных газов для обеспечения промышленной безопасности. В отличие от традиционного термокаталитического метода, в данной технологии в процессе измерения отсутствует химическое взаимодействие, поэтому оптические сенсоры долговечны и устойчивы к агрессивным компонентам в контролируемой атмосфере.

Конечными потребителями газоанализаторов взрывоопасных газов являются нефтехимическая промышленность (переработка), нефтегазовый комплекс (нефтедобыча, переработка, транспортировка), угольная промышленность (угольные шахты), химическая промышленность и ЖКХ (котельные, газораспределительные сети).

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.