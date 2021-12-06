Посол РФ в Афинах: Греция является важным партнером России на европейском континенте

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Греции развиваются очень позитивно, Греция является важным партнером России на общем европейском континенте. Об этом заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Нафтемборики". Посол дал интервью газете на греческом языке накануне визита в Россию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и его встречи 8 декабря в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наши отношения развиваются очень позитивно. Греция - важный партнер России на нашем общем европейском континенте. Даже пандемия не "заморозила" политический диалог, который носит интенсивный и содержательный характер", - сказал Маслов.

По его словам, программа этого года была очень насыщенной. "В марте премьер-министр Михаил Мишустин представлял Россию на торжествах в Афинах, посвященных 200-летию Греческой революции. В октябре председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко посетила Афины, где провела очень продуктивную встречу с председателем парламента Константиносом Тасуласом. Министры иностранных дел Сергей Лавров и Никос Дендиас имели четыре встречи в очном формате и многочисленные телефонные разговоры с июля 2019 года", - пояснил Маслов.

Дипломат отметил, что показателем дружеской атмосферы в двусторонних отношениях стала "отправка в августе по распоряжению президента Владимира Путина двух противопожарных самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8 с примерно 60 пилотами и техниками, которые оставались здесь целых три недели и работали почти ежедневно". Маслов выразил уверенность, что встреча премьера Греции с президентом РФ "пройдет в позитивной, конструктивной атмосфере, подготовленной важными двусторонними мероприятиями уходящего года".

Увеличение товарооборота и инвестиций

Глава диппредставительства коснулся также итогов недавней сессии в Москве смешанной межправительственной комиссии. "Мы довольны развитием экономических отношений с Грецией. После прошлогоднего спада из-за ограничений пандемии двусторонний товарооборот за девять месяцев 2021 года впечатляюще увеличился - на 56%. Туристические обмены постепенно восстанавливаются", - сказал Маслов, добавив, что "недавняя 13-я сессия Смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству подтвердила обоюдное стремление к расширению нашего партнерства". "Подписан пакет двусторонних соглашений. Отмечена заинтересованность российских компаний и государственных органов в совместных проектах во многих отраслях, таких как транспорт, возобновляемые источники энергии, инновации. Сессия стала важным шагом в подготовке встречи на высшем уровне", - сказал Маслов.

Отвечая на вопрос о том, имеются ли какие-то новые инвестиционные планы России в Греции, дипломат заметил, что инвестиции - это отрасль, которой уделяется особое внимание в последнее время. "В качестве примера могу сказать, что российские бизнесмены реализуют два крупных инвестиционных проекта стратегического характера в сфере туристической инфраструктуры на сумму около 0,6 млрд евро. Это строительство гостиничных комплексов на [островах] Крите и Скорпиосе. Есть серьезные вложения в аграрный сектор и т. д. Но потенциал, конечно, намного больше, а перспективы обнадеживающие", - подчеркнул Маслов.

Сотрудничество в энергетике

"Энергетика лежит в основе наших экономических отношений, - продолжил посол. - Россия - надежный поставщик природного газа. В этом году исполнилось 25 лет с тех пор, как начался импорт российского газа в Грецию. Основа этого сотрудничества - долгосрочный контракт "Газпрома" с [Государственной газовой корпорацией Греции] DEPA. Он был подписан в 1988 году и остается в силе. В 2020 году подписан еще один долгосрочный контракт с компанией Mytilineos. По словам Маслова, в условиях энергетического кризиса "Газпром" не только полностью выполняет договорные обязательства, но и делает больше. "В прошлом году поставки российского газа в Грецию увеличились на 25%, а в этом году они уже превысили прошлогодний уровень по объему. Я знаю, что обе стороны удовлетворены сотрудничеством в сфере природного газа, которое имеет хорошие перспективы", - сказал глава диппредставительства.