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ЦБ РФ и Резервный банк Индии договорились вместе противодействовать компьютерным атакам

Кроме того, Россия и Индия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Центральный банк России и Резервный банк Индии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия компьютерным атакам. Перечень документов опубликован на сайте Кремля по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели.

"Соглашение о взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Резервным банком Индии в сфере противодействия компьютерным атакам", - приводится в сообщении Кремля название документа.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Российская Федерация) и департаментом промышленной политики Министерства торговли и промышленности Индии.

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