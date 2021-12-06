В Калужской области создали комплекс по производству более 100 видов цветов

КАЛУГА, 6 декабря. /ТАСС/. Комплекс компании "Калужский цветочный холдинг" по выращиванию более 100 сортов роз, гербер и хризантем, сезонных цветов открыли в понедельник в Малоярославецком районе Калужской области. Инвестиции в проект составили 2,6 млрд рублей, создано почти 260 рабочих мест, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Цветы - это не только красота, но и 2,6 млрд инвестиций и 258 новых рабочих. Сегодня в Малоярославецком районе дали старт открытию производства компании "Калужский цветочный холдинг". Немаловажно, что благодаря реализации этого инвестпроекта восстановлены производственные мощности обанкротившегося предприятия "Розовый сад", - сообщил Шапша.

На данный момент, по его словам, комплекс состоит из пяти современных теплиц общей площадью 27 га, также цветы планируется выращивать и в открытом грунте. "Ассортимент продукции: более 100 сортов роз, гербер и хризантем, сезонные цветы. В перспективе - дальнейшее развитие производства, увеличение количества рабочих мест до 450. У "Калужского цветочного холдинга" серьезные перспективы в своей отрасли", - отметил Шапша.

По данным пресс-службы правительства региона, заказчиками готовой продукции у предприятия являются крупные торговые сети. В 2023 году комплекс планируют вывести на проектную мощность, годовой объем выручки составит около 2,5 млрд рублей.