Россия и Индия договорились упростить таможенные процедуры

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия признали необходимость ускорения таможенных процедур и договорились оптимизировать оформление грузов при пересечении границы. Об этом говорится в тексте заявления, опубликованного по итогам российско-индийского саммита, прошедшего в понедельник в Нью-Дели.

Сообщается, что стороны отказались от проекта "Зеленый коридор" в пользу соглашения о взаимном признании авторизованных экономических операторов и меморандума о взаимопонимании по обмену и предварительному направлению таможенных данных.

Кроме того, две страны признали необходимость ликвидации таможенных барьеров для оформления наиболее важных товаров.

Подчеркивается, что обсуждение этих договоренностей начнется в ближайшее время.

Протокол о создании зеленого коридора в торговле был подписан в октябре Москвой и Нью-Дели. Суть проекта заключалась в информационном взаимодействии экспортеров, импортеров и таможенных служб двух стран с целью упрощения грузоперевозок.

По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), объем российско-индийского товарооборота в 2020 году составил примерно $9,26 млрд, что на 17% меньше по сравнению с 2019 годом (падение произошло на фоне пандемии COVID-19). Экспорт РФ снизился на 20,7%, до 5,8 млрд, импорт - на 11,8%, до 3,46 млрд. Российское положительное сальдо уменьшилось на 30,9% - до $2,3 млрд. Доля Индии во внешнеторговом обороте России в 2020 году составила 1,63% (16-е место; в 2019 г. - 1,68%, 16-е место).

Расчеты в нацвалютах

Кроме того, Москва и Нью-Дели договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах.

"Стороны договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, что поможет снизить затраты и время, а также риски, связанные с платежами", - говорится в документе.

Лидеры двух стран подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере $30 млрд к 2025 году. В связи с этим они уделили особое внимание новым факторам роста долгосрочного сотрудничества. В частности, они подчеркнули необходимость начала переговоров по соглашению о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Индийская сторона предложила РФ продолжить рассмотрение возможности совместного возведения производственных объектов в промышленных городах, строящихся в Индии с нуля в рамках индийской правительственной программы промышленных коридоров.

Согласно заявлению, профильные ведомства должны будут завершить переговоры по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Перспективные сферы

Индийская сторона пригласила российскую принять участие в проектах судостроения и развития внутренних водных путей в качестве новых перспективных сфер сотрудничества. Лидеры приветствовали подготовку двустороннего документа в области гражданского судостроения, который будет способствовать наращиванию взаимодействия и обучению специалистов, инвестированию в судостроение и судоремонт, научные исследования, развитие интеллектуальных транспортных и навигационных систем, международных транспортных коридоров.

"Стороны признали, что пандемия COVID-19 замедлила продвижение определенных инвестиционных решений экономическими операторами с обеих сторон. Вместе с тем они с удовлетворением отметили, что некоторые инвестиционные идеи продолжают развиваться, особенно в сферах внутренних водных путей, железных дорог, судостроения и судоремонта, стали и коксующегося угля, медицинских устройств, нефтехимии, портов, банковских и перестраховочных услуг, фармацевтики, сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, здравоохранения, информационных технологий, а также нефти и газа", - указано в совместном заявлении.