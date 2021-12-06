Суд оставил телеканал "Дождь" в реестре СМИ-иноагентов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Жалоба телеканала на решение Минюста о включении его в реестр СМИ-иноагентов отклонена", - сказала собеседница агентства.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Телеканал "Дождь" был включен в реестр иноагентов 20 августа.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.