Сотни супермаркетов сети SPAR в Великобритании прекратили работу из-за кибератаки

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Сотни супермаркетов международной сети SPAR в Великобритании были вынуждены прекратить работу в результате кибератаки. Как говорится в сообщении, распространенном ретейлером в понедельник, из-за действий злоумышленников система SPAR не может принимать платежи с карт клиентов. Проблема возникла еще в воскресенье, 5 декабря, пока она не устранена.

"Нам известно об онлайн-атаке на нашу IT-систему. За последние 24 часа ей были затронуто около 330 магазинов SPAR в Северной Англии, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию", - сказано в заявлении компании в Twitter. Ее представители уточняют, что отдельные магазины могут продолжать работу, несмотря на отказ системы, однако принимают только платежи наличными.

В Великобритании больше 2,5 тыс. магазинов SPAR. Они работают по франшизе и имеют разных операторов. Согласно имеющейся информации, атака затронула магазины SPAR в Северной Англии, которыми управляет фирма James Hall & Company.

Как сообщили телеканалу Sky News в британском Национальном центре кибербезопасности, его сотрудники знают об атаке на магазины SPAR.