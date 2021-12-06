Путин подписал закон о бюджетах Пенсионного фонда, ФСС и ФОМС на 2022-2024 годы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022-2024 годы.

Доходы бюджета ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей, в 2023 году - 10,591 трлн рублей, в 2024 году - 11,074 трлн рублей. Расходы в 2022 году составят 10,154 трлн рублей, в 2023 году - 10,574 трлн рублей, в 2024 году - 11,167 трлн рублей.

Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2022 году 17,115 тыс. рублей, в 2023 году - 17,893 тыс. рублей, в 2024 году - 18,733 тыс. рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль. Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составит в 2022 году 7,7%, в 2023 году - 2,5%, в 2024 году - 9,9%. Индексация страховой пенсии составит в 2022 году 5,9%, в 2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%.

Размер материнского (семейного) капитала для семей, право которых на маткапитал на второго и последующих детей возникло до 31 декабря 2019 года, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка, составит в 2022 году 503,237 тыс. рублей, в 2023 году - 523,366 тыс. рублей, в 2024 году - 544,301 тыс. рублей. Размер маткапитала в случае рождения (усыновления) второго или последующего ребенка после 1 января 2020 года составит в 2022 году - 665,009 тыс. рублей, в 2023 году - 691,609 тыс. рублей, в 2024 году - 719,273 тыс. рублей.

Бюджет ФСС

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ФСС в 2022 году составит 988,156 млрд рублей, общий объем расходов - 944,117 млрд рублей, профицит - 44,038 млрд рублей. В 2023 году доходы ФСС составят 1,054 трлн рублей, расходы - 1,011 трлн рублей, профицит - 42,709 млрд рублей. В 2024 году уровень прогнозируемых доходов составит 1,125 трлн рублей, уровень расходов - 1,076 трлн рублей, профицит - 49,265 млрд рублей. Принятым законом установлены объемы межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в бюджет ФСС из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В 2022 году они составят 5 млрд 882,5 млн рублей, в 2023 году - 6 млрд 176,6 млн рублей, в 2024 году - 6 млрд 485,4 млн рублей.

В части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством бюджет ФСС в 2022 году формируется с профицитом в сумме 1,850 млрд рублей, в 2023 году - с дефицитом в размере 7,133 млрд рублей, в 2024 году - с дефицитом в сумме 8,661 млрд рублей. При этом планируется, что в 2023 году бюджет ФСС будет сбалансирован за счет использования остатка средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В бюджете ФСС в 2022 году предусматривается поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 668,626 млрд рублей, в 2023 году - 715,164 млрд рублей, в 2024 году - 764,324 млрд рублей.

Бюджет ФОМС

Общий объем доходов бюджета ФОМС на 2022 год предусмотрен в сумме 2,779 трлн рублей, на 2023 год - 2,925 трлн рублей, на 2024 год - 3,086 трлн рублей. Объем расходов на 2022 год ожидается в размере 2,801 трлн рублей, на 2023 год - 2,951 трлн рублей, на 2024 год - 3,12 трлн рублей.

В части доходов бюджета ФОМС отмечается положительная динамика по страховым взносам на ОМС и налоговым доходам. В 2022 году их размер увеличится по сравнению с предыдущим годом на 212,5 млрд рублей (на 9,5%), в 2023 году - на 145,8 млрд рублей (на 5,9%), в 2024 году - на 152,2 млрд рублей (на 5,9%).

Основным источником доходов бюджета ФОМС являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2022 году 88%, в 2023 году - 88,6%, в 2024 году - 89%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2022 год в сумме 2,447 трлн рублей, на 2023 год - 2,593 трлн рублей, на 2024 год - 2,745 трлн рублей. Соответствующий объем формируется из страховых взносов на ОМС работающего и неработающего населения.

В бюджете ФОМС предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2022 году в размере 326 млрд рублей, в 2023 году - 326,8 млрд рублей, в 2024 году - 335,1 млрд рублей. В бюджет ФОМС предоставляются традиционные виды межбюджетных трансфертов: на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи по профилю "Онкология", на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, на оплату родового сертификата.

По сравнению с предыдущим годом прирост расходов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в 2022 году составит 159,4 млрд рублей (6,9%), в 2023 году - 134,8 млрд рублей (5,5%), в 2024 году - 153,6 млрд рублей (5,9%). В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится около 88%.