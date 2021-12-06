Путин подписал закон об отмене электронной доверенности через спецреестр

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность размещать в реестре об отмене доверенностей сведения о прекращении действия электронной доверенности. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон должен вступить в силу 29 декабря 2021 года.

Согласно ранее действовавшим нормам законодательства, отмена доверенности, совершенной в форме электронного документа и не удостоверенной нотариально, на практике не происходила из-за юридических рисков. Как отмечали разработчики законопроекта, регулирование подталкивало граждан и юридических лиц к нотариальной отмене доверенности даже в том случае, если она не удостоверена нотариально, что влекло дополнительные расходы.

Закон дает гражданам возможность публикации сведений об отмене доверенности, совершенной в форме электронного документа, в соответствующем реестре. Сведения об отмене такой доверенности предоставляются Федеральной нотариальной палатой ежедневно и круглосуточно неограниченному кругу лиц без взимания платы через интернет.