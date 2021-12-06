Цена газа в Европе по итогам дня приблизилась к $1 060 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе к концу биржевых торгов в понедельник смогла отыграть утреннее падение и почти достигла $1 060 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня поднялась до $1 059 за 1 тыс. куб. м, или 90,6 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч) после того как утром опускалась ниже $1 000.

Общий рост стоимости газа в Европе за день составил 1,25%.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1 000 за тыс. куб. м не является устойчивой.