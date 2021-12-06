Инвестор намерен вложить 155 млн рублей в создание производства в моногороде Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Дагестанское ООО "Каспий Гласс" планирует инвестировать 155 млн рублей в создание нового предприятия по производству стеклянных шаров на территории опережающего развития (ТОР) Дагестанские Огни, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

"Проектом планируется реализация в моногороде Дагестанские Огни предприятия по производству стеклянных шаров для использования в промышленных целях. В соответствии с бизнес-планом общий объем инвестиций составляет 155 млн рублей, при этом планируется создание 25 новых рабочих мест. Проект планируется реализовать на земельном участке площадью 3,7 га", - говорится в сообщении.

В понедельник в правительстве Дагестана рассмотрели заявку компании на получение статуса резидента ТОР "Дагестанские Огни".

"По результатам заседания было принято решение о заключении соглашения и направления в Минэкономразвития РФ материалов для включения [ООО "Каспий Гласс"] в Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития", - добавили в пресс-службе.

По словам врио министра экономики и территориального развития Дагестана Руслана Алиева, всего в настоящее время в реестр резидентов ТОР "Дагестанские Огни" включены три предприятия, еще 13 являются резидентами ТОР "Каспийск".

"Привлечено инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов 411 млн рублей и создано 322 рабочих мест. В 2021 году исключены из реестра ТОСЭР 12 резидентов в связи с невыполнением минимальных требований по объему капитальных вложений и созданию рабочих мест из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова Алиева.

О ТОР в Дагестане

Первая в Дагестане ТОР "Каспийск" создана в одноименном моногороде в 2017 году. Режим ТОР действует на протяжении 10 лет на всей территории города. В конце 2018 года к ТОР "Каспийск" была присоединена инвестиционная площадка "Уйташ", инфраструктура площадки была создана за счет бюджетных средств. Также в 2018 году статус территории опережающего развития получил моногород Дагестанские Огни, расположенный в 8 км от Дербента.

Минимальный объем капитальных вложений для резидентов ТОР "Каспийск" установлен по объему инвестиций - 5 млн руб. и 20 рабочих мест, по ТОР "Дагестанские Огни" - 2,5 млн руб. и 10 рабочих мест.