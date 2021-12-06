Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии за год уменьшился на 6,2%

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году уменьшился в Ингушетии на 6,2% в сравнении с прошлым годом за счет комплекса мер по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Ситуация с безработицей в Ингушетии улучшается, так, если в 2020 году уровень регистрируемой безработицы составлял 21,1%, то в этом году он равен 14,9%. Охвачено около 31 тыс. участников и трудоустроено свыше 9,8 тыс. человек, 19 из которых - инвалиды, в рамках комплекса мер, направленных на восстановление (до уровня IV квартала 2019 года) численности занятого населения республики. Комплекс включает реализацию федеральных программ, инвестпроектов и госпрограмм региона, эта работа находится в активной фазе, и показатели будут выполнены в полном объеме к концу IV квартала 2021 года", - приводит пресс-служба слова замминистра труда и занятости региона Адама Хашагульгова.

Как сообщается, особую роль в снижении напряженности на рынке труда играют лидирующие позиции республики в рамках поддержки индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве граждан.

"Ингушетия занимает 1 место в СКФО и 2 место среди субъектов РФ. Регион занимает первые строчки по СКФО и по количеству выданных на портале "Работа в России" 2,7 тыс. направлений на работу, в том числе 14 инвалидов, что составляет 62,2 % от планового показателя", - цитирует пресс-служба замминистра.

Ранее сообщалось, что в рамках модели экономического развития региона для снижения теневой занятости и уровня безработицы предусматривается образование промышленного парка "Магас", где планируется создать свыше тысячи рабочих мест, а также постановка на учет в налоговых органах предпринимателей и организация сбыта продукции личных подсобных хозяйств. В сфере агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов - это почти 12,4 млрд рублей инвестиций и 2,4 тыс. новых рабочих мест.