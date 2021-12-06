Российский рынок акций закрылся падением индекса Мосбиржи на 2,63%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в понедельник начал торги позитивно, однако ближе к середине сессии продажи стали превалировать. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 2,63%, до 3 819,10 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,77%, до 1 622,07 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 20:05 мск вырос на 0,48%, до 74,32 рубля, евро - на 0,67%, до 83,84 рубля.

"Покупатели рублевых активов теряют уверенность из-за неустойчивости внешнего фона и сохраняющейся напряженности в геополитике. В глобальном разрезе инвесторов беспокоят ситуация с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса, долговые проблемы китайских застройщиков, а также сигналы ФРС о готовности увеличить темпы секвестра количественного смягчения (QE). Об этом рынки могут узнать уже на будущей неделе по итогам заседания Федрезерва", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Тревожат инвесторов и некоторые статданные. Так, объем производственных заказов Германии в месячном выражении упал в октябре на 6,9% при прогнозе падения на 0,5%.

Между тем поддержку российским активам в начале недели оказывали цены на нефть, которые развернулись вверх после сигналов о тупике в переговорах между западными странами и Ираном по ядерной сделке. Кроме того, Саудовская Аравия решила поднять цены для покупателей из США и Азии.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил 2,61% и торгуется в зоне $71,8 за баррель.

Рынок акций

Несмотря на растущие цены на энергоносители, "фишки" российского нефтегазового сектора снизились по итогам дня. Здесь лидером падения стали акции "Газпрома" (-2,3%) и "Новатэка" (-3,2%), в то же время выросли обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+0,7%; +0,2%), а также бумаги "Башнефти" (+0,4%) и "Транснефти" (+1,1%), традиционно пользующиеся спросом в условиях повышенных рыночных и валютных рисков, сказал ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов .

Возглавили снижение ключевые "голубые фишки" финансового сектора: акции TCS Group продемонстрировали наибольшее снижение с февраля 2021 года, снизившись на 9,3%. Сильно упали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-4,4%; -3,6%), причем "префы" обновили минимумы августа, указывая на техническую слабость данных бумаг, добавил Головинов.

Прогноз на завтра

Во вторник темой номер один могут стать телефонные переговоры президентов РФ и США. "В их ожидании участники торгов могут занимать выжидательную позицию. Если по итогам разговора в выводах лидеров двух стран будет преобладать конструктив, рублевые активы могут отреагировать укреплением", - пояснил Александр Бахтин.

Волатильность нефтяных котировок во вторник могут усилить данные из краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Из важных статданных дня Александр Бахтин выделил объем промышленного производства Германии в октябре, декабрьский индекс экономических настроений от ZEW и первую оценку ВВП еврозоны за третий квартал 2021 года.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 7 декабря может формироваться в пределах 3 755-3 875, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 73,2-74,5 рубля.

По оценкам "Фридом Финанс", завтра преобладают шансы снижения российского рынка акций. Целевые прогнозы компании по закрытию следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и его к рублю составляют 3 765-3 890 пунктов, 73,70-74,25 рубля и 83,10-83,85 рубля.