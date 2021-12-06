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Туроператор TUI заявил об увеличении частоты поездок населения по стране

Замгендиректора компании Александр Сирченко отметил, что "сейчас внутрироссийский туризм составляет до 20-23%"

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Популярность внутрироссийского туризма набирает спрос среди местных жителей за счет субсидированных программ и новых маршрутов. Об этом сообщил в понедельник заместитель гендиректора TUI Россия Александр Сирченко в рамках проведения в Казани туристического форума "Ориентиры будущего".

"За счет того, что мы изменили структуру своего туристического продукта, если раньше у нас внутрироссийский туризм занимал порядка 2-3% от всего объема наших направлений, то сейчас до 20-23% составляет внутрироссийский туризм", - сказал Сирченко. По его словам, этому способствовали в том числе субсидированные чартерные перевозки.

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова во время форума отметила, что разработки новых уникальных маршрутов, поиски и стимулирование программ выходного дня, путешествий по субъекту и по соседним регионам, путешествия для школьников и взрослых - все эти мероприятия направлены на то, чтобы путешествия и частота путешествий стали больше, чем одна поездка в отпуск в течение года.

С 5 по 7 декабря в Татарстане проходит VI туристический форум "Ориентиры будущего". Офлайн участники - более 250 профессионалов туристской индустрии со всей России: представители профильных министерств и ведомств, туроператоры, отельеры, рестораторы, инвесторы. Форум 2021 года, тематически сконцентрированный на трендах развития туризма, к которым относится и цифровизация, откроет пленарное заседание на тему: "Туризм будущего. Как изменится индустрия туризма".

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