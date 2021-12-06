Главы МИД Италии и Минпромторга РФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Вопросы двустороннего сотрудничества между Италией и Россией обсуждались в ходе Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Очередное заседание состоялось в понедельник под председательством министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сообщается в пресс-релизе МИД Италии.

"В ходе заседания были обсуждены основные вопросы актуального сотрудничества и наиболее перспективные направления экономического взаимодействия", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министры подписали протокол, резюмирующий результаты рабочих групп по культуре, образованию, туризму, энергетике и зеленой экономике, транспорту, индустрии и высоким технологиям, малым и средним предприятиям. Перед заседанием совета состоялась встреча Российско-итальянского предпринимательского комитета.