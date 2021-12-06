Газпромбанк не планирует покупать акции банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Газпромбанк не планирует и не заинтересован в покупке акций банка "Русский стандарт". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Антон Трифонов.

"На текущий момент Газпромбанк не планирует приобретать и не заинтересован в управлении пакетом акций банка "Русский стандарт", а также не ведет соответствующих переговоров", - сказал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на гендиректор А1 Андрея Елинсона сообщило, что инвестиционное подразделение "Альфа групп" Михаила Фридмана и партнеров - компания А1 - нашла двух покупателей среди крупных банков на 49% акций банка "Русский стандарт". При этом собеседник "Ведомостей", близкий к Альфа-банку, сообщил, что А1 получила от банка письменную готовность приобрести пакет по справедливой стоимости или же получить его в управление на "коммерческих условиях". Источник газеты также знает о том, что интерес выразил Газпромбанк.

В октябре сообщалось, что инвестиционное подразделение "Альфа-Групп" А1 получило более 30% дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd., структура основного владельца банка "Русский стандарт" Рустама Тарико.