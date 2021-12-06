Большинство претензий на удаление авторского контента на YouTube поступали автоматически

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Большинство запросов на удаление авторского права на YouTube поступали от сервисов для автоматического выявления таких нарушений. Об этом сообщается в официальном блоге Google Россия.

"Подавляющее большинство претензий и запросов на удаление контента исходило от сервисов, созданных для автоматического выявления нарушений авторского права: инструмента поиска совпадений (Copyright Match Tool) и системы Content ID", - следует из отчета.

Уточняется, что в первой половине 2021 года через систему Content ID было подано свыше 722 млн заявлений, это составляет более 99% всех действий, связанных с нарушением авторских прав на платформе. С помощью инструмента поиска совпадений было создано более 1,6 млн запросов.

По данным отчета, процент спорных ситуаций относительно общего количества запросов на удаление контента очень низкий. Менее 1% всех заявок, созданных системой Content ID, было оспорено в первой половине текущего года.

Кроме того, более 60% решений принимается в пользу загрузившего видео пользователя.