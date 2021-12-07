На 12-й азиатской конференции клуба "Валдай" в Москве обсудят пандемию, Афганистан, AUKUS

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Двенадцатая азиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Азия в меняющемся международном порядке" откроется в Москве во вторник. Двухдневный форум станет первой очной встречей российских и азиатских экспертов в таком формате с начала пандемии.

В мероприятии примут участие более 30 экспертов из 10 стран: Вьетнама, Индонезии, Китая, Малайзии, Монголии, Пакистана, Республики Кореи, России, Сингапура и Японии. Из иностранных гостей очно присутствовать будут основатель и директор Внешнеполитического сообщества Индонезии, экс-посол Индонезии в США (2010-2013) Дино Патти Джалал, депутат парламента Монголии, глава делегации Монголии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар, основатель, генеральный директор Pakistan House Мухаммад Атар Джавед. Ряд экспертов выступят по видеосвязи.

С российской стороны в форуме примут участие председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба Федор Лукьянов, программный директор клуба Тимофей Бордачев, ведущий эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Виктор Сумский, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин и другие эксперты. С приветственным словом к участникам обратится директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексей Овчинников.

Азия как центр мира

По традиции "Азиатский Валдай" проходит в конце года, позволяя подвести итоги наиболее важных событий этого периода. Часть сессий будет открыта для СМИ и широкой аудитории, остальные пройдут в закрытом режиме.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Валдая", участники конференции попытаются осмыслить трансформацию, которую переживает мировое сообщество. "Международный порядок, который возник после окончания холодной войны, завершился, на наших глазах рождается новый. Азия занимает центральное место в изменении глобального баланса сил и служит главной площадкой мировых изменений", - отметили в пресс-службе.

Участники первой сессии обсудят влияние пандемии на экономику и международные отношения в Азии. Эксперты оценят изменения в поведении и развитии стран региона и их адаптацию к новым эпидемиологическим условиям. Так, одним из значимых последствий пандемии стало "закрытие" Китая, что не может не повлиять на его международные позиции.

На второй сессии будут рассмотрены новые инициативы многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В их числе - военное партнерство Австралии, Великобритании и США AUKUS, о создании которого было объявлено 15 сентября. Экспертам предстоит оценить значение этого объединения для интересов азиатских стран, включая Китай. "Клуб не раз подчеркивал, что растущая напряженность между США и Китаем может стать главным противостоянием XXI века", - отметили в пресс-службе.

Участники третьей сессии проанализируют перспективы сотрудничества России со странами Азии. Хотя "поворот России на Восток" замедлился, сотрудничество со странами региона продолжает расширяться. "Азиатская конференция Валдайского клуба рассмотрит <...> вопрос о том, что Россия и Азия могут дать друг другу", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что Москве необходимо выработать четкую стратегию в Азии.

Отдельная сессия будет посвящена конфликтам в регионе. Приход к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) по-новому ставит вопрос о безопасности в регионе и требует выработки стратегии по выстраиванию отношений с новыми афганскими властями. Но повестке дня остается и урегулирование с КНДР, переживающей внутреннюю трансформацию.