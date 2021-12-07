Счетная палата проверит закупки машин скорой помощи и школьных автобусов для регионов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Проверка закупок в 2021 году машин скорой помощи и школьных автобусов для регионов включена в план мероприятий Счетной палаты РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Реализация программ обновления парка машин скорой помощи и школьных автобусов имеет высокую социальную значимость и непосредственно влияет на качество оказываемых услуг населению. Счетная палата ведет контроль этой темы с 2016 года. В новом мероприятии мы проверим, насколько эффективно осуществлялись эти расходы", - рассказал аудитор Счетной палаты Андрей Перчян, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в 2021 году Минпромторгу на выполнение этих программ было выделено 15,3 млрд рублей, в том числе 5,6 млрд рублей - на закупку машин скорой помощи и 9,7 млрд рублей - на закупку школьных автобусов.

Аудитор напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу направить в ближайшие три года в сельскую местность и малые города 5 тыс. автомобилей скорой помощи и закупить за четыре года не менее 16 тыс. школьных автобусов.