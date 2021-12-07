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Банк России проведет форум Finopolis в формате "онлайн"

Ключевыми темами форума станут опыт взаимодействия человека с технологиями, влияние технологий на клиентский опыт и основные драйверы цифровизации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Банк России проведет крупнейший в России форум инновационных финансовых технологий Finopolis 7 декабря в формате "онлайн". В привычном офлайн-формате Finopolis планируется провести весной 2022 году в Сочи.

Ключевыми темами онлайн-форума станут опыт взаимодействия человека с технологиями, влияние технологий на клиентский опыт и основные драйверы цифровизации.

Во время двух пленарных сессий пройдут дискуссии "На кончиках пальцев: опыт взаимодействия человека с технологиями" и "Бесшовные рельсы цифровизации: возможно ли это?". Их будут модерировать председатель Банка России Эльвира Набиуллина и первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, а участниками станут глава Минцифры Максут Шадаев, известные российские банкиры Герман Греф, Петр Авен, Андрей Костин, глава Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор Ozon Александр Шульгин, а также топ-менеджеры других крупнейших российских компаний.

Помимо пленарных дискуссий, в рамках онлайн-форума пройдут четыре секции, посвященные наиболее актуальным вопросам и трендам в отрасли. Среди них цифровая ипотека, данные на финансовом рынке, розничное инвестирование и другие.

Форум Finopolis проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынка. Ежегодно форум собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти.

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Россия
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