Счетная палата проверит расходование средств на программно-целевое управление

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. План проверок Счетной палаты в ноябре пополнился новым контрольным мероприятием - ведомство проверит расходование средств бюджета РФ на программно-целевое управление. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Счетной палаты.

"Институт программно-целевого управления эволюционирует, "наращивает обороты": увеличивается объем вовлеченных в него средств, растет значимость ожидаемых результатов. В этих условиях мы считаем необходимым акцентировать внимание в работе Счетной палаты на выявлении сильных и слабых сторон программно-целевого управления в целом", - отметила директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова, слова которой приводятся в сообщении.

Она напомнила, что с 2022 года правительство переходит к реализации госпрограмм в новом формате. Помимо этого, ожидается реализация 42 инициатив социально-экономического развития в форме отдельных федеральных проектов.

"Важно отметить, что главная задача нового мероприятия - не критика действующих и новых механизмов, а скорее конкретные предложения (в том числе на основе лучшего международного опыта) по совершенствованию документов, регламентирующих работу с программами и проектами", - заключила Цыплакова.