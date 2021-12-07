Конгрессмен Девин Нуньес станет исполнительным директором медиагруппы Трампа

ТАСС, 7 декабря. Конгрессмен в Палате представителей Конгресса США Девин Нуньес (от штата Калифорния) после ухода из Конгресса в январе 2022 года займет пост исполнительного директора медиагруппы бывшего американского лидера Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте медиагруппы в понедельник.

"Trump Media & Technology Group сегодня объявила, что конгрессмен Девин Нуньес <...> присоединится к компании в качестве исполнительного директора, - указано в сообщении. - Господин Нуньес покинет Палату представителей США и приступит к исполнению обязанностей исполнительного директора TMTG в январе 2022 года".

Трамп назвал Нуньеса борцом и лидером, отметив, что он станет отличным руководителем для компании. "Девин понимает, что мы не должны позволить либеральным СМИ и Big Tech [крупным компаниям в области информационных технологий] разрушить свободы, которые делают Америку великой", - приводятся в заявлении его слова.

Нуньес был членом Палаты представителей Конгресса США с 2003 года. При администрации Трампа он занимал пост старшего республиканца спецкомитета по разведке Палаты представителей и в январе 2021 года был награжден высшей гражданской наградой страны - Президентской медалью свободы. Как тогда указали в Белом доме, Нуньес в 2017 году "раскрыл преступление века", начав расследование "неправомерных действий" администрации 44-го президента США Барака Обамы.

В октябре 2021 года Трамп объявил о создании медиагруппы TMTG, под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием TRUTH Social.