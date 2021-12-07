Нобелевские лауреаты станут участниками московского форума Nobel Vision. Open Innovations

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лауреаты Нобелевской премии, среди которых научный консультант научно-фантастического фильма 2014 года "Интерстеллар" Кип Торн, обсудят внедрение инноваций на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0, который пройдет в Москве 7 декабря в гибридном формате, сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства города.

Форум входит в число официальных мероприятий Года науки и технологий в России. Его соорганизатором выступает правительство Москвы.

"Ежегодный форум, который теперь называется Nobel Vision, давно зарекомендовал себя в профессиональной среде. Он знакомит с перспективными технологиями, помогает талантливым разработчикам найти партнеров и инвесторов. Москва традиционно презентует здесь свой опыт по внедрению инноваций в разных сферах. Решения в области искусственного интеллекта, машинного зрения, новых материалов находят применение во многих отраслях, повышая качество жизни в городе", - отметила вице-мэр Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

На Nobel Vision запланированы дискуссии на темы: ESG (устойчивое развитие, экология, зеленая энергетика), Quality of life (человекоцентричность, урбанистика, транспорт, ретейл, цифровые сервисы), Pandemic (вирусология, здравоохранение) и FutureTech (искусственный интеллект, новые материалы, интернет вещей). Центральной частью программы cтанет конференция #MoscowVision. На ней обсудят связь технологического развития мегаполиса и вызовов, стоящих перед человечеством, - совместная борьба с пандемией, кибербезопасность, улучшение экологии и прочие.

Отдельная сессия "Expo-2030. Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира" будет посвящена заявке Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году. Спикеры рассмотрят опыт российской столицы в таких направлениях, как цифровизация, устойчивое и технологическое развитие, поддержка разработчиков перспективных ИТ-решений, совершенствование городской среды. В обсуждении примут участие представители департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, инноваторы, руководители ведущих российских и международных технологических компаний, а также эксперты-лауреаты Нобелевской премии. Среди них физик, научный консультант фильма "Интерстеллар" Кип Торн, профессор Института системной нейробиологии им. Кавли Эдвард Мозер, профессор Стэнфордского университета Томас Зюдхоф, профессор экономики и предпринимательства Нью-Йоркского университета Томас Сарджент, уточняется на портале.

"Международное сообщество признает Москву одним из самых инновационных городов мира. В столице создана инновационная экосистема, которая помогает стартапам развивать, масштабировать, тестировать и внедрять свои технологии. Перспективные решения уже сегодня трансформируют целые отрасли и проникают в повседневную жизнь, меняя ее к лучшему", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого цитирует портал.

ESG-экосистема столицы и сотрудничество с Китаем

В рамках трека #MoscowVision Агентство инноваций Москвы представит ESG-экосистему столицы. Гостям мероприятия расскажут о ключевых игроках рынка и перспективных стартапах, придерживающихся принципов устойчивого развития. В выступлениях спикеры будут опираться на два городских проекта, которые помогают основателям стартапов привлекать инвесторов и получать меры поддержки для развития бизнеса, а инвесторам и корпорациям - находить передовые решения.

Сессию, посвященную технологическому сотрудничеству России и Китая, проведет Московский инновационный кластер. На ней расскажут, в частности, о ходе первого российско-китайского конкурса в области инноваций и предпринимательства "МИК - Чжунгуаньцунь".