Для строительства города-спутника Владивостока рассматриваются три площадки

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Земельные участки "Спутник" и "Байкал", а также площадка "Щитовая" в бухте Горностай рассматриваются в качестве территорий для строительства города-спутника Владивостока, сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"Как сообщили в Министерстве строительства Приморского края, на данный момент для возведения первого дальневосточного города-миллионника рассматриваются земельные участки "Спутник" и "Байкал" в Надеждинском муниципальном районе, а также перспективная площадка "Щитовая" в бухте Горностай Владивостокского городского округа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти площадки удобно расположены в пяти минутах езды от объездной трассы, также отсюда открывается вид на море. В развитии проекта заинтересованы не менее трех застройщиков, включая группу компаний "ПИК". "В данный момент ведутся предварительные расчеты объема жилья, социальной и дорожной инфраструктуры, всего, что нужно для комфортного проживания", - уточняется в сообщении.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" о создании нового города-спутника в 30 км от Владивостока с населением 300 тыс. человек. Проект войдет в состав Владивостокской агломерации с численностью населения более 1 млн человек.