Выручка резидентов "Технополис Москва" в январе - сентябре 2021 года выросла на 12%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выручили от продажи своей продукции 19,6 млрд рублей за три квартала 2021 года, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В январе - сентябре этого года резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" выручили от продаж своей продукции более 19,6 млрд рублей. Это на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда общая выручка составила 17,5 млрд рублей, и на 40% выше показателя за три квартала допандемийного 2019 года, составлявшего порядка 14 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что за девять месяцев этого года резиденты ОЭЗ также принесли в бюджеты разных уровней рекордную сумму - почти 4 млрд рублей, что на 38,7% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольшую долю в выручке за девять месяцев этого года обеспечили продажи продукции кластера микроэлектроники - они принесли более 9,5 млрд рублей.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, среди лидеров также представители кластеров медицинского оборудования, высокотехнологичных производств, информационно-коммуникационных технологий. Всего за время работы в ОЭЗ Москвы резиденты обеспечили более 125 млрд рублей выручки от продажи товаров, работ и услуг. Росту выручки способствовало увеличение объемов производства компаний-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва". Суммарный объем произведенной продукции за первые три квартала 2021 года на 33% превысил прошлогодний аналогичный показатель и составил более 16,5 млрд рублей.

"Увеличение по сравнению с тем же периодом 2019 года составило более 65%. За все время работы на территории ОЭЗ резиденты произвели продукции почти на 110 млрд рублей и создали порядка 8 тыс. рабочих мест", - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.