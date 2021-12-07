Росатомфлот завершил операцию по выводу каравана судов из акватории СМП

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Атомный ледокол "Таймыр" ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома) завершил проводку каравана из семи судов по акватории Северного морского пути, от западной кромки льдов Карского моря теплоходы продолжили движение самостоятельно. Об этом во вторник сообщил отдел коммуникаций Атомфлота.

"7 декабря атомный ледокол "Таймыр" ФГУП "Атомфлот" завершил проводку каравана из семи судов (Kumpula, "Владимир Русанов", "Северный проект", "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов" и "Механик Пустошный"). От западной кромки льдов Карского моря теплоходы самостоятельно продолжили движение из акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении.

С 22 ноября этот караван в направлении с востока от порта Певек на запад вел атомный ледокол "Вайгач" (входит в состав Атомфлота). Впервые в истории арктического судоходства в это время года под проводкой атомного ледокола караван из судов с различными техническими характеристиками проследовал через акваторию Севморпути с востока на запад. Безукоризненно были пройдены самые сложные участки: проливы Вилькицкого и Матисена. По словам генерального директора ФГУП "Атомфлот" Мустафы Кашки, этот рейс войдет в историю судоходства в акватории Севморпути.

6 декабря караван возглавил атомный ледокол "Таймыр", а атомоход "Вайгач" направился в Обскую губу. После завершения проводки каравана "Таймыр" взял от западной кромки льдов Карского моря теплоходы "Териберка" и "Тамбей" для проводки в Енисейский залив.

В настоящее время в акватории Севморпути отсутствуют суда, нуждающиеся в срочной ледокольной проводке, подчеркнули в Атомфлоте.