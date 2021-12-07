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"Камаз" за 11 месяцев увеличил выпуск автомобилей на 20,6%

Компания в январе - ноябре произвела 39,7 тыс. автомобилей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Камаз" в январе - ноябре 2021 года выпустил 39,7 тыс. автомобилей, что на 20,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В ноябре было выпущено 4,152 тыс. грузовиков, что на 25,5% превышает показатель ноября прошлого года.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).

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