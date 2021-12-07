Кабмин расширил круг участников эксперимента по упрощенной выдаче лицензий

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ расширило список участников эксперимента по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что в России стартовал второй этап реформы лицензионно-разрешительной деятельности. В его рамках представители бизнеса смогут получать еще 41 вид лицензий в упрощенном формате.

"Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, расширен список участников эксперимента по упрощенной выдаче лицензий и разрешений, - проинформировали в кабмине. - В него вошли еще 25 федеральных министерств и ведомств, а также региональные органы власти, ответственные за выдачу тех или иных разрешительных документов".

В числе новых участников Минстрой, Минпромторг, Минтруд, Минобрнауки, Минсельхоз, Минкультуры, Роскомнадзор, Росреестр, Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Росгидромет, Росжелдор, Росморречфлот, Федеральная пробирная палата.

Эксперимент по автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности стартовал в августе 2021 года. С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники эксперимента, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов. Уполномоченный орган проверяет представленные данные с использованием ведомственных информационных систем. В результате бизнес получает лицензии без прохождения длительных процедур.

Для контроля деятельности лицензирующих органов разработана специальная информационная система. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать все этапы лицензирования - от подачи заявлений до прекращения действия лицензии. Лицензирующим органам такой ресурс помогает отслеживать свои показатели в сравнении друг с другом, что является стимулом для них повышать эффективность и за счет этого продвигаться в общем рейтинге.