Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" пройдет 14-16 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Представители науки, бизнеса, госструктур и институтов развития, а также инвесткомпаний встретятся 14-16 декабря на ежегодном VIII конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес", сообщает негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема конгресса - "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".

"VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" продолжает традицию ежегодных встреч представителей науки, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и госструктур, фондов развития, инвестиционных компаний, а также высокотехнологичных российских компаний и предприятий, выступая коммуникационной площадкой для обмена опытом и поиска практических решений в области развития человеческого капитала для экономического роста страны", - говорится в сообщении. Мероприятие состоится в смешанном формате: спикеры смогут общаться офлайн, а участники - слушать их выступления онлайн на площадке интерактивной платформы.

"Пандемия разрушила кооперационные цепочки и заставила переосмыслить ценности во всех сферах жизни, изменив мировую социальную систему", - сказала первый заместитель генерального директора негосударственного института развития "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты высокотехнологичных компаний - лидеров Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении.

"Фокус на человека, как на национальное достояние страны, является сегодня одним из наиболее важных как с точки зрения развития технологий мирового уровня, так и с точки зрения материального и духовного благополучия. Как капитализировать человеческий потенциал в условиях цифровой экономики, как человекоцентричный подход в бизнесе может способствовать созданию добавленной стоимости; как улучшить благосостояние страны с помощью компаний, учитывающих в своей деятельности ESG-факторы? Эти вопросы требуют активного и регулярного обсуждения представителями бизнеса, науки, культуры и власти для достижения диалога между силами, регулирующими ключевые аспекты роста экономики", - добавила она.

На площадке VIII Конгресса традиционно состоятся треки "HR-территория", "Территория технологического предпринимательства" и "Территория науки и культуры". В рамках мероприятия также пройдут дискуссии о мерах поддержки национальных чемпионов. Особое внимание в обсуждении участники обратят на вопросы стандартизации бизнес-процессов в IТ-отрасли, необходимой для развития российских высокотехнологичных IТ-компаний. Также эксперты обсудят, как преломляется этический аспект в повестке ИИ и принципах ESG, и как технологии искусственного интеллекта могут помочь отделить реальные ESG-риски от политической конъюнктуры. Кроме этого, на площадке конгресса прозвучат темы создания и реализации зеленых стандартов применительно к российским условиям, перспективы международного образовательного обмена в контексте актуализации глобальных ценностей и перспективы развития русского языка на глобальном лингвистическом пространстве.