Замглавы Минфина Владимира Колычева избрали в наблюдательный совет банка "Открытия"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев избран в наблюдательный совет банка "ФК Открытие". Он сменил в составе совета замглавы министра финансов Алексея Моисеева, сообщает кредитная организация.

В остальном состав наблюдательного совета не изменился. В него вошли заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, исполнительный директор консалтинговой группы Schneider Group Филип Гаджен, основатель и владелец IBS Анатолий Карачинский, первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, глава "Открытия" Михаил Задорнов, бывший финансовый директор Sberbank CIB Пол Голдфинч, советник председателя ЦБ РФ Алексей Симановский, член набсоветов НКЦ и НРД Андрей Голиков, бывший главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова.

В начале августа Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.

В начале сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ изучает интерес стратегических инвесторов к акциям банка "Открытие", однако в качестве основного способа продажи доли в кредитной организации регулятор рассматривает первичное публичное размещение акций (IPO). При этом Набиуллина подчеркивала, что регулятор заинтересован в сокращении госдоли в банковском секторе при продаже акций "Открытия".

Санация "Открытия"

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". Продажа акций банка запланирована на 2022 год.