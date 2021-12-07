Путин 7 декабря проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очень важное сегодня будет совещание по экономическим вопросам. Это регулярное совещание, которое Путин проводит", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что "по-прежнему очень неспокойная мировая экономика, давят обстоятельства извне, требуя постоянного внимания правительства".

"Правительство постоянно этим занимается, и президент держит под своим контролем. Начальное выступление Путина [на этом совещании] будет открыто для прессы", - добавил Песков. По его словам, данное мероприятие завершится ближе к 18:00 мск, "и в 18 часов по видеоконференции Путин пообщается с [президентом США Джо] Байденом". "Можно предположить, что будет достаточно продолжительное общение", - добавил пресс-секретарь.

Песков рассказал, что Путин минувшей ночью прилетел в Сочи из Нью-Дели, где проводил переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сегодня у главы государства в целом достаточно напряженный день, "а завтра он будет принимать в Сочи в гостях с рабочим визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, и еще будут интересные мероприятия", сообщил представитель Кремля.

Во вторник же президент по видеосвязи примет участие в церемонии запуска движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. "Знаменитый на весь мир метрополитен, наша гордость - метростроевцы. [Мэр Москвы] Сергей Семенович Собянин и Путин по видеосвязи дадут старт этому пассажирскому движению", - сказал Песков. Он выразил уверенность, что с запуском данного участка метро "мегаполису станет легче".